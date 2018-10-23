ФАС пообещала проверить производителей хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит действия красноярских заводов «Ярхлеб» и «Дихлеб» по увеличению цен на продукцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Со своей стороны ФАС России проверит действия ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» на предмет их соответствия антимонопольному законодательству», — говорится в сообщении.

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Газета «Коммерсантъ» писала, что две крупные красноярские компании по производству хлеба предупредили торговые сети о росте цен на свою продукцию.

В одной из компаний объяснили соответствующую необходимость ростом минимальной оплаты труда на 20%, ростом налогов, а также выросшими ценами на муку, бензин, упаковку и пищевые ингредиенты.