Президентом «Опоры России» переизбран Александр Калинин

Президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» большинством голосов избран Александр Калинин, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«За избрание Александра Калинина проголосовало большинство делегатов IX очередного Съезда «Опоры России». «За» проголосовали 153 делегата, против - 1, воздержались 2», - отметили в пресс-службе.

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Таким образом, при имеющемся на съезде кворуме делегатов кандидатура Александра Калинина была поддержана квалифицированным большинством (это более 2/3 всех голосов).

Александр Калинин занимал пост председателя Челябинского областного отделения «Опоры России» с 2005 года. В 2012 году был избран первым вице-президентом организации по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике. 29 октября 2014 года он избран президентом «Опоры России» и НП «Опора».