Axios: Трамп не смягчит пошлины на китайские товары

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет смягчать таможенные пошлины, которыми облагаются товары из Китая. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается, Трамп уверен, что действующие тарифы позволят ему получить больше рычагов давления на китайскую сторону.

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По словам одного из источников, американский президент хочет, чтобы Пекин «испытывал больше страданий».

Ранее сообщалось, что Трамп изменил подход к помощи иностранным государствам из-за роста влияния Китая.