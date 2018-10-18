Набиуллина призвала избавляться от «банковского рабства»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России актуальна проблема «банковского рабства», от нее нужно избавляться. Об этом она сказала на форуме инновационных финансовых технологий, передает «Прайм».

Набиуллина обратила внимание на то, что нынешние потребители пользуются такими услугами, о которых раньше можно было только мечтать. Она привела в пример системы онлайн-платежей и мобильного банкинга.

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«Но все еще сохраняется такая проблема как «банковское рабство»... Мы когда-то говорили, и правительство занималось отказом от «мобильного рабства». Но «банковское рабство» по-прежнему существует», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, у клиента должна быть возможность самостоятельно выбирать услуги и свободно переводить деньги, вне зависимости от того, в каком банке у него открыт счет.

«Мне кажется, это то, о чем мы должны думать», — добавила Набиуллина.

Ранее Набиуллина рассказала о судьбе криптовалютной лихорадки в мире.