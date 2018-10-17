В Госдуме назвали решение Польши о покупке газа в США «рабством»

Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов дал комментарий в связи с заключением между Польшей и США контракта на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), которая будет осуществляться каждый год на протяжении 20 лет. Об этом сообщает ФАН.

По словам Милонова, российская сторона никому не указывает, что покупать.

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«Только вот покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство», — сказал Милонов.

Он пояснил, что стоимость газа у Соединенных Штатов выше, а американская сторона прибегает политическому воздействию при поиске новых рынков сбыта.

Ранее глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк объяснил решение приобретать природный газ у США, а не у России.