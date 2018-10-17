«Газпром экспорт» подключился к налоговому мониторингу

Компания «Газпром экспорт» предоставит налоговой службе удаленный доступ к информационным системам, решение о налоговом мониторинге компании вступит в силу 1 января 2019 года. Как сообщает ФНС России, соответствующая договоренность закреплена на встрече руководителя ФНС Михаила Мишустина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«Налоговый мониторинг – это новая форма налогового контроля, благодаря которой специалисты Службы получают удаленный доступ к информационным системам компании и ее бухгалтерской и налоговой отчетности. Такая открытость позволяет налоговикам проверять только те операции, которые потенциально могут быть рискованными», — говорится в сообщении.

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Компания, которая подключается к мониторингу может сократить число проверок и получить мотивированное решение инспектора до заключения спорной сделке.

«В среднем по одному мотивированному мнению сумма налога составила 5 млрд рублей. Совокупная сумма налога по урегулированным налоговым позициям за три года превысила 142 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Трудозатраты компаний, в том числе на документооборот, сокращаются на треть, пояснил Мишустин. Система запущена в 2016 году, тогда ее участниками стали 7 компаний. В настоящее время их 44. По словам Мишустина, налоговый мониторинг ежегодно сокращает объем истребуемых документов на 12 тыс. файлов, или 9,4 млн листов.