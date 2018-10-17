Россия сократила вложения в облигации США на $810 млн

В августе нынешнего года Россия сократила вложения в государственные облигации США до $14 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику американского минфина.

По данным минфина, к концу августа России принадлежали US Treasuries на сумму $14 млрд против $14,9 млрд месяцем ранее. Российские инвестиции в долгосрочные казначейские бумаги США составляли $3,3 млрд, а в краткосрочные — $10,7 млрд.

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Российские власти последние месяцы придерживаются политики по сокращению вложений в американские гособлигации. В апреле текущего года они сократились на $47,5 млрд, а в мае — на $33,8 млрд.

Ранее сообщалось, что доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума.