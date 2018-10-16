Трамп назвал ФРС самой большой угрозой

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business назвал повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США «главной угрозой».

«Самая большая угроза для меня — это ФРС», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущей Триш Риган.

Он пояснил, что ФРС «слишком независима», а также слишком быстро поднимает ставки.

Недавно Трамп также критиковал ФРС. 11 октября президент США раскритиковал деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов на фоне обвала промышленного индекса Dow Jones.