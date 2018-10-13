Китай пообещал не использовать колебания курса как оружие в торговой войне

Глава Центробанка Китая Йи Ганг заявил, что руководство страны рассматривает рыночные отношения как определяющую роль в установлении курса национальной валюты и не планирует использовать изменения курса как оружие в ситуации с ухудшением торговых отношений с США, передает Reuters.

«Мы не спекулируем на девальвации валют, мы не используем колебания курса как оружие в торговой войне»,— сказал Ганг.

Ранее сообщалось, что США ужесточили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай.