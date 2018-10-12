Минфин США отложил вступление в силу санкций против En+ и «Русала»

Минфин США продлил срок завершения операций с долговыми инструментами и акциями «Русала» и En+ до 12 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В начале апреля все компании были внесены в санкционный список. Ограничения предполагают блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с данными компаниями для американцев.

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Изначально минфин США дал срок в месяц на продажу акций и долговых инструментов и два месяца на завершение действующих контрактов.

Ранее сообщалось, что минфин США продлил срок завершения операций с «Русалом» и En+ до 23 октября.