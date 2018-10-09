Новак назвал дату пуска газа по обеим ниткам «Турецкого потока»

По словам министра энергетики России Александра Новака, пуск газа по обеим ниткам «Турецкого потока» может быть произведен к 1 января 2020 года, передает «Россия 24».

«Как вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена дорожная карта. И все идет по графику. К 1 января 2020 года можно будет подавать газ уже по «Турецкому потоку», по двум ниткам, общей мощностью 31,5 миллиарда кубических метров газа», — сказал Новак.

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Об этом он заявил в кулуарах Российской энергетической недели.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил участие стран Евросоюза в проекте «Турецкий поток».