Силуанов рассказал об уменьшении зависимости России от нефти и санкций

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российская экономика стала меньше зависеть от внешних факторов, таких как цены на нефть и антироссийские санкции.

По мнению главы Минфина, Россия научилась реагировать на введенные ограничения, начала «развивать свою собственную экономику, собственную промышленность, сельское хозяйство», стала более независимой и от импортных технологий.

Реклама

«Мы стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то, что у нас такой двойной удар получился: снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения. Но, тем не менее, я могу сейчас утверждать, что наша экономика стала менее зависима от цен на нефть, и менее зависима от санкционного воздействия», — заявил Силуанов.

Министр подчеркнул, что государство намерено и в дальнейшем придерживаться этой политики, а также пообещал оказывать поддержку предприятиям, занимающимся импортозамещением.