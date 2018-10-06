Советник Трампа назвал Китай соперником США

Торговый советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро заявил, что США склонны рассматривать Китай не как партнера в экономической сфере, а как стратегического соперника. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, произошла «перезагрузка в отношениях» между США и КНР.

Реклама

Он также добавил, что Евросоюз и Япония готовы поддержать США в торговых спорах с Китаем.

Наварро подчеркнул, что КНР противостоит «скоординированный фронт» союзников США.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа не намерена продолжать конфронтацию с китайскими властями.