«Роснефть» представила на «Российской энергетической неделе» стенд, посвященный строительству СКК «Звезда»

Компания «Роснефть» представила на международном форуме «Российская энергетическая неделя» стенд, посвященный строительству судостроительного комплекса «Звезда».

Крупнейшая в стране судоверфь создаётся в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента России Владимира Путина.

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«Звезда» – первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, предназначенная для строительства всех типов морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе.

Производственная программа СКК «Звезда» ориентирована на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа.

В портфеле заказов «Звезды» 26 судов: четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 12 «зеленых» танкеров класса «Афрамакс» и другая морская техника различных видов.

Как считают эксперты, судостроительный комплекс «Звезда» станет локомотивом для всей российской экономики и даст импульс к развитию многих смежных областей.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Участники форума активно обсуждают основные вызовы энергетического сектора, а также технологические решения для освоения ресурсов российского шельфа.

Компания «Роснефть» — партнер форума и ключевой инвестор в нефтегазовые проекты.