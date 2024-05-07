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Сукачев отказался выступать в регионах России после срыва тура

Рок-музыкант Сукачев отказался от концертов после обвинений в мошенничестве

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Рок-музыкант Гарик Сукачев отказался выступать в регионах России после срыва тура и обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, артист сконцентрировался на своем спектакле в театре «Современник» и выступать теперь будет только на корпоративах. Ценник на них снизился с девяти миллионов рублей до семи.

В середине апреля гости концертов Сукачева обвинили музыканта в мошенничестве, поскольку концерты в регионах отменили, а деньги за билеты организаторы не спешили возвращать.

Рокер должен был выступить в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая. Ответственной за отмену, сообщал Mash, является организация «Бэст ивентс Раша». В прошлом году организаторы делали концерты для группы Сукачева, но в этот раз не выполнили условия.

Представители фирмы не забронировали перелет для команды Сукачева, не прислали список аппаратуры, не арендовали номера в отелях. В связи с этим Сукачев был вынужден отменить концерты. Коллектив не исключал возможность подать иск на директора организации Владимира Казыханова.

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