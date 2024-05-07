Посол Бельгии в РФ не приедет на инаугурацию Путина

Посол Бельгии в РФ Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации Путина. Об этом сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в Москве.

«Посол Бельгии не будет присутствовать», — ответили в посольстве.

Также в госдепе США заявили, что официальные представители Соединенных Штатов не заявлены на торжественной церемонии инаугурации Путина.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом.

Россия не ставит перед собой задачи добиться понятия и принятия в странах, которые сначала объявили сдерживание РФ, а потом решили нанести ей стратегическое поражение, отметила дипломат.

Ранее Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.