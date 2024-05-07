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Умерла экс-глава департамента образования Москвы

В возрасте 85 лет умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

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Российская Академия Образования

Экс-руководитель департамента образования Москвы Любовь Кезина ушла из жизни на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии образования.

Кезиной не стало 6 мая. Причина ее смерти не называется.

С 1986 года Любовь Козина возглавляла московское образование, в 1995-м инициировала создание Московского городского педагогического университета, он был призван решить вопрос дефицита педагогических кадров в российской столице.

5 мая сообщалось о смерти режиссера «Халифа аиста» и «Новых бременских» Александра Горленко в возрасте 78 лет.

До этого председатель совета ассоциации, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о смерти президента Ассоциации банков России, бывшего первого заместителя председателя Банка России Георгия Лунтовского в возрасте 73 лет.

Ранее умер советский космонавт Владимир Аксенов.

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