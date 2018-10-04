Новак допустил повышение цены на нефть до $100 за баррель

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что повышение цен на нефть до $100 за баррель не исключено. Об этом сообщает Business FM.

По его словам, в настоящее время существует риск повышения цен на нефть до $100.

Он также добавил, что это «не очень хорошо» для экономики потребителей и для производителей.

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Новак подчеркнул, что на рынке нефти в мире очень много «неопределенностей».

Ранее сообщалось, что Новак оценил влияние санкций США на нефтяные цены.