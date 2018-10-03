Путин рассказал о «колоссальной ошибке» США

Президент России Владимир Путин заявил, что США допускают колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Подрывают веру в него (доллар), как в этот универсальный инструмент, (США) реально пилят сук, на котором сидят», — считает Путин.

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По его словам, это типичная ошибка «любой империи».

Ранее Путин заявил, что посоветовал бы президенту США Дональду Трампу посмотреться в зеркало для поиска виновного в росте цен на нефть.