Путин рассказал о «колоссальной ошибке» США
Президент России Владимир Путин заявил, что США допускают колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом он сказал на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Подрывают веру в него (доллар), как в этот универсальный инструмент, (США) реально пилят сук, на котором сидят», — считает Путин.
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По его словам, это типичная ошибка «любой империи».
Ранее Путин заявил, что посоветовал бы президенту США Дональду Трампу посмотреться в зеркало для поиска виновного в росте цен на нефть.