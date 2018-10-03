Официальный курс евро вырос на 50 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, вырос на 50,81 копейки — до 75,7353 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс доллара увеличился на 20,23 копейки — до 65,4244 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 34 копейки, составив 70,0643 рубля.

Ранее россияне рассказали, в какой валюте хранят свои сбережения.