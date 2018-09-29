Порошенко рассказал, зачем продает судостроительный завод

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что продает судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», чтобы избежать конфликта интересов, сообщает РИА «Новости».

На заводе сообщили, что управляющий активами Порошенко фонд, договорился о продаже украинскому покупателю.

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«Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности, хочу в полной мере избежать конфликта интересов, так пусть у него будет другой собственник, исключительно отечественный», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы ведет бизнес в России через офшорные предприятия.

В Верховной раде призвали Порошенко прокомментировать сообщения о наличии у него незадекларированного имущества и средств в офшорах.