Маск и Цукерберг за один день лишились $3,5 млрд

За 28 сентября состояние двух миллиардеров — генерального директора Tesla и основателя социальной сети Facebook — уменьшилось на $3,5 млрд, передает американское агентство Bloomberg.

Как отмечается, Цукерберг потерял $1,5 млрд на фоне сообщений о том, что Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против него судебный иск. Как отмечалось, Маска обвинили в том, что он публикацией в твиттере ввел в заблуждение акционеров Tesla.

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В свою очередь, Цукерберг потерял $2 млрд после того, как Facebook признала проблемы с безопасностью учетных записей. Сообщалось, что хакерской атаке подверглись около 50 млн аккаунтов пользователей социальной сети.

Также стало известно, как определить, что ваш аккаунт в Facebook подвергся хакерской атаке.