Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на генерального директора компании Tesla Илона Маска из-за его сообщения, опубликованного в твиттере о возможном выкупе компании, передает CNN.

В сообщении, о котором идет речь, Маск заявил, что допускает выкуп акций Tesla по цене $420 за акцию и добавил, что финансирование этого решения обеспечено.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по подозрению в мошенничестве против Tesla после публичных высказываний генерального директора компании Илона Маска в твиттере.