Закупки компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса превысили 2 трлн руб.

Объем закупок крупнейших компаний с госучастием, которые обязаны соблюдать квоты, у малого и среднего бизнеса превысил 2 трлн руб., сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман в рамках Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку.

«По данным на сентябрь 2018 года, объем закупок у субъектов МСП составляет 2 078 млрд рублей, а до конца 2018 года с учетом расширения перечня крупнейших заказчиков, которые обязаны обеспечивать закупки у субъектов МСП, планируется достичь объема закупок не менее 3 трлн рублей», — цитирует его пресс-служба корпорации.

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Браверман отметил, что в России готовы поддерживать проекты, реализуемые азербайджанскими компаниями с участием российских МСП.

«Предприниматели Республики Азербайджан, реализующие проекты на территории России, могут воспользоваться сервисами портала (бизнес-навигатора МСП), пройдя простую процедуру регистрации. Общее количество посетителей портала на сегодняшний день составляет 3,26 млн человек, число зарегистрированных пользователей портала составляет 1,1 млн человек», — указал он.