Украина ввела санкции против нескольких транспортных компаний России

Минэкономики Украины ввело санкции против нескольких российских предприятий. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление СБУ.

Как стало известно, в санкционный список попали «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер».

«Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что американский сенатор предложил снять часть санкций с России.