Путин рассказал о развитии инфраструктурного проекта с Азербайджаном

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин заявил о работе над совместными инфраструктурно-транспортными проектами, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В частности, идет создание международного транспортного коридора Север-Юг, «Иран-Азербаджан-Россия», который призван сблизить европейские и азиатские рынки», — сказал Путин.

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Президент отметил, что сейчас в рамках проекта речь идет о строительстве моста на реке Самур.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Россия до конца 2019 года завершит строительство инфраструктуры для развития товарооборота с Азербайджаном.