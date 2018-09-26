Исследование: россияне стали чаще питаться фастфудом

Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

«Во втором квартале 2018 года российский рынок ресторанов быстрого обслуживания (Quick Service Restaurant) вырос на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — сказано в исследовании холдинга.

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Отмечается, что в среднем граждане России заходили в указанные заведения трижды в месяц.

Ранее сообщалось, что объем «свободных денег» у россиян в августе текущего года сократился на 12,9% и составил 23,6 тыс. руб.

Под индексом свободных денег «Ромира» подразумевается разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.