В ЦБ заявили о падении влияния волатильности рубля на инфляцию

Заместитель директора департамента ДКП Банка России Андрей Липин заявил, что курсовые колебания рубля перестали значительно влиять на инфляцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что снизился эффект курсовых колебаний на инфляцию. Раньше эффект был достаточно быстрым и большим — то есть колебания курса достаточно быстро вели к росту цен. Сейчас этот эффект снизился очень сильно», — сказал Липин.

Реклама

Он отметил, что по оценке Центробанка, на данный момент колебание курса рубля на 10% вызывает рост инфляции на 1%.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 30,12 коп., до 77,38 руб., курс доллара уменьшился на 33,5 коп., до 65,82 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 31,98 коп., составив 71,02 руб.