Fitch прогнозирует продолжение очистки банковского сектора России в 2019 году

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует продолжение расчистки российского банковского сектора в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства.

«Мы ожидаем продолжение чистки сектора в 2019 году», — заявили в Fitch.

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Как стало известно, за первое полугодие текущего года Банк России отозвал лицензии у 30 банков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что основной объем недобросовестных банков после очистки банковской системы с рынка выведен.

Она также отметила, что большую часть работы по оздоровлению крупнейших игроков российской банковской системы можно считать завершенной.