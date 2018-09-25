ЕС создаст механизм расчетов с Ираном в обход санкций США

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что страны Европы, Великобритания, Китай и Россия создадут финансовый финансовый механизм для торговли с Ираном. Слова главы европейской дипломатии передает РИА «Новости».

«Страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения финансовых транзакций с Ираном», — сказала Могерини по итогам министерской встречи на полях ООН.

Реклама

Она отметила, что такой шаг позволит европейским компаниям проводить сделки с Ираном в соответствии с европейским законодательством. Также это решение оставит Иран открытым для других участников рынка.

Помимо этого участники встречи решили сохранить существующие каналы для осуществления сделок с Ираном.

Власти США после выхода из иранской ядерной сделки настаивали на том, чтобы мировое сообщество прекратило торговые отношения с Ираном. В ответ на санкционную политику Соединенных Штатов иранский президент Хасан Роухани пригрозил перекрыть Персидский залив.