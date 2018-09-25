Президенты США и Южной Кореи договорились о свободной торговле

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и американский президент Дональд Трамп подписали договор о свободной торговле между странами. Видео с торжественной церемонии подписания документа Трамп выложил в своем твиттере.

Трамп отметил, что подписание документа является «очень важным делом».

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«Это великий день для США и Южной Кореи», — заключил американский президент.

На сайте Белого дома также опубликовано совместное заявление глав США и Южной Кореи о договоре по свободной торговле. В нем отмечается, что подписанный документ является одним из шагов по укреплению сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать соглашение о торговле с Южной Кореей.