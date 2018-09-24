В Китае рассказали о торговой гегемонии США

Госсовет КНР считает, что американские власти пытаются навязать Китаю собственные интересы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы китайского ведомства.

«С 2017 года, когда к власти пришла новая администрация США, они под лозунгом «США прежде всего» отступились от основных международных норм, в том числе и ведения переговоров на основе взаимного уважения и равенства, стали использовать политику односторонних действий, протекционизм и торговый гегемонизм», — заявили в Госсовете.

Реклама

Также китайские власти подчеркнули, что США предприняли ряд мер «экономического запугивания» в отношении многих стран и регионов.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил, что американская сторона намерена выиграть торговую войну с Китаем.