Доллар опустился до 66 рублей

Курс доллара опустился до 66 рублей впервые с 9 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара снижался на 41 коп, до 66 руб.

Курс евро упал на 38 коп, до 77,69 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 32,24 коп., до 78,07 руб., курс доллара уменьшился на 22,28 коп., до 66,24 руб., следует из данных ЦБ.

Реклама

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,25 коп., составив 71,57 руб.



Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».