Bloomberg сообщил о возврате активов бизнесменов в Россию из-за санкций США

Российские бизнесмены вынуждены возвращать свои активы на родину из-за санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, многие крупные предприниматели из России с апреля этого года переводят свои активы из европейских и американских банков в российские. Кроме того, бизнесмены предпочитают по минимуму использовать при расчетах нацвалюту США и копят рубли. С кредиторами российские экспортеры также обговаривают возможность возвращения долгов не в долларах, а в других валютах.

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Отмечается, что у правительства страны нет всеобъемлющего плана помощи компаниям из России, которые попали под санкции со стороны США, поэтому бизнесмены предпринимают меры сами.

Ранее сообщалось, что в Европе задумались о разработке нового способа перевода денег внутри электронной системы, который был бы свободен от влияния США.