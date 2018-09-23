СМИ узнали о готовности России достроить «Северный поток – 2» за свой счет

Россия готова за свой счет достроить газопровод «Северный поток – 2», если остальные инвесторы прекратят вкладывать средства из-за санкций. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным газеты, президент России Владимир Путин в ходе визита в Германию лично заверил, что Россия готова взять на себя финансирование строительства газопровода.

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Издание отмечает, что помимо «Газпрома» в консорциум Nord Stream 2 AG, который осуществляет строительство «Северного потока – 2», входят также иностранные компании, в частности Uniper, Wintershall и Shell. Под угрозой американских санкций они могут покинуть проект.

Тем не менее в том случае, если все расходы по созданию «Северного потока – 2» возьмет на себя Москва, то в дело вмешается Еврокомиссия. Газета подчеркивает, что в таком случае ЕК может приостановить строительство, поскольку и поставки газа, и сам газопровод не могут находиться в одних руках.

В конце августа в немецкой Uniper заявили, что он не исключают выхода компании из проекта «Северный поток — 2» из-за санкций США.