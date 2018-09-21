Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,18% и составил 26 704,91 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,14%, до 2 934,78 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ понизился на 0,14% и составил 8 017,34 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 32,24 коп., до 78,07 руб., курс доллара уменьшился на 22,28 коп., до 66,24 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,25 коп., составив 71,57 руб.

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