Орешкин прокомментировал опасения о возможной рецессии в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста ВВП России в первом квартале 2019 года могут замедлиться ниже 1%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что опасений, что российская экономика войдет в рецессию, нет.

«Я уже говорил, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала могут опуститься ниже 1%. Эффект от перехода от одной ставки НДС к другой ставке НДС и влияние волатильности финансовых рынков на кредитную активность будут краткосрочными и придутся на первый квартал. То есть, эта точка будет самой слабой», — сказал Орешкин.

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Также министр добавил, что рост ВВП России в сентябре будет выше, чем в августе, до конца 2018 года темпы роста будут около 2% в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что стране необходимо добиваться прорывного развития в экономике.