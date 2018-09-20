Тридцать три россиянина попали в «черный список» США
США внесли в «черный список» 33 россиян, которые связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
Он пояснил, что это решение принято после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против России.
«Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов», — сказал неназванный американский чиновник.
По его словам, против 33 человек не вводятся санкции, однако накладываются ограничения на взаимодействие с ними.
Кроме того, отметил представитель администрации США, в этот список попали те лица, которых США обвинили во вмешательстве в выборы.
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