Тридцать три россиянина попали в «черный список» США

США внесли в «черный список» 33 россиян, которые связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Он пояснил, что это решение принято после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против России.

Реклама

«Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов», — сказал неназванный американский чиновник.

По его словам, против 33 человек не вводятся санкции, однако накладываются ограничения на взаимодействие с ними.

Кроме того, отметил представитель администрации США, в этот список попали те лица, которых США обвинили во вмешательстве в выборы.

«Газета.Ru» следит за событиями в онлайн-трансляции.