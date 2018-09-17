Трамп назвал дату введения новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты объявят о введении новых торговых пошлин в отношении Китая после того, как в КНР закроется фондовая биржа. Слова американского лидера передает Reuters со ссылкой на агентство Bloomberg.

Трамп отметил, что введение новых пошлин состоится в понедельник, 17 сентября. Также президент подчеркнул, что уважает китайского лидера Си Цзиньпина, однако «США больше не могут» придерживаться старой торговой политики с Китаем.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп объявит о новых пошлинах 17-18 сентября. Позднее это же издание сообщило, что Китай намерен отказаться от торговых переговоров с США.