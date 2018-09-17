В Минфине отказались от прогнозов по курсу рубля

Министр финансов России Антон Силуанов отказался давать прогноз по курсу рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ответ на вопросы журналистов о прогнозе по курсу российской валюты глава российского Минфина лишь назвал его «стабильным».

Реклама

«Прогноз на курс, вы же знаете, не даем», — заявил Силуанов.

После этого министр финансов уточнил, что курс «стабильный».

Также Силуанов назвал правильным решение ЦБ поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых ввиду текущей нестабильности на рынках развивающихся стран и ожидании антироссийских санкций.

Ранее в Минфине заявили, что не намерены применять экстраординарные меры из-за ситуации с рублем.