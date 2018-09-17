ЦБ: прибыль российских банков сократилась почти на 10%

Прибыль российских банков в период с января по август текущего года снизилась на 9,6% и составила 901 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«За январь-август 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 901 млрд руб. (в январе-августе 2017 года — 997 млрд руб), в том числе в августе действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 124 млрд руб», — заявил регулятор.

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Центробанк пояснил, что финансовый результат сектора испытывал существенное влияние показателей банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств ФКБС.

Ранее сообщалось, что ЦБ зафиксировал снижение вкладов населения в банках.