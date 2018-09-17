Министр энергетики США объяснил возможные санкции против «Северного потока — 2»

Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри объяснил, с чем связано возможное введение антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2». Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

По словам Перри, в первую очередь возможные ограничения связаны с вопросом транзита российского газа через украинскую территорию.

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«Есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы», — заявил Перри.

Он добавил, что это разные вещи, хотя они в какой-то степени ведут к одинаковому результату. Перри подчеркнул, что европейские страны, за исключением ФРГ и Германии, тоже заинтересованы в альтернативе «Северному потоку --2». Он заметил, что в настоящее время новых решений по поводу ограничений, связанных с проектом, не принято, но вероятность их введения есть.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что российская сторона обеспокоена заявлениями США о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2».