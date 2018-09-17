WSJ: Китай намерен отказаться от торговых переговоров с США

Китай может отказаться от торговых переговоров с США на фоне введения очередных пошлин, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Очередной раунд торговых переговоров между Штатами и КНР должен состояться в 20-х числах сентября, однако по словам источника издания, китайская сторона может не поехать на встречу.

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«Китай не собирается вести переговоры с приставленным к голове пистолетом», — отметил источник.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе встречи на Восточном экономическом форуме обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином торговые войны.