Песков: все больше стран ищут альтернативу доллару

Все больше стран Азии и Европы ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» .

Он отметил, что доллар США много десятилетий является основной резервной мировой валютой.

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«И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) — это возможно, b) — это нужно делать и с) — «спасайся, кто может», это нужно делать скорее», — сказал Песков.

От отметил, что «не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем… но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив», заметен невооруженным глазом.