Суд Швеции разрешил арест активов «Газпрома»‍

Апелляционный суд Швеции отменил приостановку взыскания активов «Газпрома» по спору с «Нафтогаз Украина». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, суд отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки «Нафтогаза» арестовать активы «Газпрома».

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Как сообщает РИА «Новости», коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил эту информацию.

По его словам, суд Швеции принял решение по спору с «Газпромом» в пользу Украины.

Ранее Витренко заявил, что пеня по выплатам «Газпрома» в рамках судебного разбирательства с «Нафтогазом Украины» достигла $100 млн.