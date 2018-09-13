Госдеп оценил убытки России от санкций США

В докладе помощника государственного секретаря Маниши Сингх говорится, что Россия потеряла «десятки млрд долларов» из-за введенных против нее американских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что наши санкции в совокупности обошлись российскому правительству в десятки млрд долларов», — говорится в докладе Сингх.

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Она отметила, что экономические потери дополнили «более широкое воздействие» на российский государственный сектор. По ее словам, также было достигнуто «охлаждение» относительно перспектив экономики России.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин объяснил введение санкций против российской компаний Volasys Silver Star в рамках ограничительных мер в отношении КНДР.