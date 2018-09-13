США внесли российскую компанию в санкционный список против КНДР

США расширили санкционный список в отношении Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Как стало известно, в американский санкционный список попали северокорейский гражданин, а также российская компания Volasys Silver Star.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы.

Согласно указу, санкции могут наложить на лица, организации и целые страны, которые власти США заподозрят во вмешательстве в выборы с помощью кибератак или любым иным образом. К ответственности могут также привлечь за распространение пропаганды и дезинформацию.