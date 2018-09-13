Минфин разместит дополнительный выпуск ОФЗ для населения

Минфин разместит дополнительный выпуск ОФЗ для физлиц объемом в 5 млрд руб. по номиналу. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минфином России принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS объемом 5 млрд руб. по номинальной стоимости», — заявили в ведомстве.

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Также в министерстве добавили, что дополнительный выпуск ОФЗ имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала и окончания размещения облигаций.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин вернется к обычной практике размещений ОФЗ после балансировки рынка.