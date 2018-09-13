В Китае рассказали об ущербе для всего мира от пошлин США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что шантаж и давление не помогут США урегулировать торговые противоречия с КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на соответствующие заявления американской стороны. Односторонние меры США по повышению таможенных пошлин в конечном итоге нанесут ущерб интересам народам Китая, США и всего мира», — сказал Гао Фэн.

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Он также добавил, что американская сторона, не обращая никакого внимания на многочисленные призывы деловых кругов и потребителей, продолжает делать заявления, которые могут привести к усилению торговых трений США и КНР.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США.