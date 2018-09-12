Цена на нефть марки Brent превысила $80

Стоимость нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 22 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,12%, до $80,11 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,31%, до $70,85 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 75,54 коп., до 80,64 руб., курс доллара уменьшился на 40,16 коп., до 69,57 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 55,63 коп., составив 74,55 руб.

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